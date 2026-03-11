Controlli in un palazzo vicino piazza Mercato | sei appartamenti rubavano l'energia elettrica

I carabinieri hanno effettuato controlli in un palazzo vicino a piazza Mercato e hanno scoperto che sei appartamenti, occupati da tre uomini e tre donne, stavano rubando energia elettrica. Le forze dell’ordine hanno denunciato le persone coinvolte per aver collegato in modo abusivo gli appartamenti alla rete pubblica. L’intervento ha portato alla scoperta di allacciamenti illegali.

Sei persone - tre uomini e tre donne - sono state denunciate dai carabinieri, che hanno scoperto allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

