Controlli in un palazzo vicino piazza Mercato | sei appartamenti rubavano l'energia elettrica

I carabinieri hanno effettuato controlli in un palazzo vicino a piazza Mercato e hanno scoperto che sei appartamenti, occupati da tre uomini e tre donne, stavano rubando energia elettrica. Le forze dell’ordine hanno denunciato le persone coinvolte per aver collegato in modo abusivo gli appartamenti alla rete pubblica. L’intervento ha portato alla scoperta di allacciamenti illegali.

Sei persone - tre uomini e tre donne - sono state denunciate dai carabinieri, che hanno scoperto allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Quartiere Librino di Catania, pioggia di denunce: ecco in quanti rubavano l'energia elettricaÈ di trenta allacci abusivi scoperti e numerosi proprietari denunciati per furto di energia elettrica il bilancio di una vasta operazione di... Leggi anche: Palazzo Facchinetti, nuova vita. Abbandonato, sarà ristrutturato . Nasceranno sei appartamenti Aggiornamenti e notizie su Controlli in un palazzo vicino piazza... Temi più discussi: Rientra dopo 7 ore allarme a Palagiustizia di Milano, nessun ordigno; Piazza Carlo Alberto: il Sindaco incontra i residenti. Riperimetrazione e maggiori controlli in programma; Allarme bomba a Milano, rientrata l'emergenza. L'evacuazione dei sette piani del Tribunale e le telefonate a ripetizione al 112: Una voce di origini straniere; Posillipo, residenti detective contro i topi di appartamento: Basta raid: servono controlli. Falso allarme bomba al Tribunale di Milano, controlli durate 7 ore dopo 4 telefonate anonime: nessun ordignoAl Tribunale di Milano è scattato l'allarme bomba dopo una telefonata in Questura, rivelatosi falso al termine di 7 ore di controlli ... virgilio.it Milano, allarme bomba al Palazzo di giustizia: verifiche in corso(Adnkronos) - Allarme bomba al Palazzo di giustizia di Milano. Polizia e vigili del fuoco stanno facendo controlli dopo che una telefonata ha annunciato la presenza di un ordigno. E’ in corso l’evacua ... startupbusiness.it FOGGIA E PROVINCIA, MAXI CONTROLLI DELLA POLIZIA: 37 arresti e oltre 17mila persone identificate - facebook.com facebook A Prato, nell’ambito di mirati controlli sul territorio, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un’auto con a bordo cinque cittadini cinesi. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati un ordigno esplosivo artigianale, una pistola clandestina, un x.com