Rubate le quattro campane del Duomo a Candiana un architetto | Spero non siano state fuse

Le quattro campane del Duomo di Candiana sono state rubate. L’episodio è avvenuto durante i lavori di restauro svolti da un’azienda specializzata. Un architetto coinvolto nel progetto ha commentato la speranza che le campane non siano state fuse. La notizia è stata diffusa durante la trasmissione televisiva

Da Candiana l'inviato di "Mattino Cinque", Marcello Piazzano, mostra la cella campanaria del Duomo vuota dopo che quattro delle sei campane di bronzo sono state rubate nell'azienda incaricata del restauro, interrompendo un intervento atteso da tempo sul campanile visibilmente pendente che affianca la chiesa. "Si tratta di campane della grandezza di una vettura a due posti come la Smart" chiarisce il giornalista., Aumentano dunque i furti di bronzo, il cui valore di mercato si aggiorna intorno ai 7 euro al kg. "Parliamo di 11mila euro di valore per quattro campane. Ci sono tante storie come questa, a volte le campane le ritrovano dopo anni seppellite oppure le fondono.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rubate le quattro campane del Duomo a Candiana, un architetto: "Spero non siano state fuse" Notizie correlate Furto di campane a Candiana: colpo durante il restauro del DuomoUn furto che colpisce non solo il patrimonio materiale, ma anche la storia di un’intera comunità. «Di tutte le tavole da snowboard sono state rubate solo le mie»: Perathoner racconta a Open lo strano furto subito alle paralimpiadiPuò un atleta che vince l’oro tornare a casa con l’amaro in bocca? Sì, se durante la cerimonia di premiazione, proprio mentre canta l’inno di Mameli,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Furto di campane a Candiana: colpo durante il restauro del Duomo; Rubate quattro campane del Duomo, il furto nell'azienda durante il restauro: Addolorati, sarà difficile recuperare quelle originali; Villa del 500, a vuoto anche la terza asta: nessuna richiesta per l’immobile di via Luzzo; Ladri in casa, a favore delle armi per difendersi? A Nordest il 71% dice di sì (e la maggior parte sono giovani). Candiana, rubate quattro campane del duomoSottratte dall'azienda che le stava restaurando. msn.com Rubate quattro campane del Duomo, il furto nell'azienda durante il restauro: «Addolorati, sarà difficile recuperare quelle originali»CANDIANA - Rubate le campane del Duomo di Candiana, in corso di restauro preso una nota azienda del settore, che si è subito detta disponibile a rifondere, in tutti i sensi, la ... ilgazzettino.it A Candiana (Padova), rubate le quattro campane del Duomo. Sono state sottratte dall'azienda che le stava restaurando #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity facebook Shopping di lusso ma gratis: il "tesoro" di firme rubate nella camera di un 19enne ift.tt/DBigbeN x.com