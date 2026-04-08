Furto di campane a Candiana | colpo durante il restauro del Duomo

A Candiana, durante lavori di restauro sul campanile del Duomo, sono scomparse quattro campane. Le campane si trovavano in un’azienda incaricata dei lavori, quando sono state rubate, interrompendo così un intervento di restauro che coinvolge la struttura del campanile visibilmente inclinato. La vicenda si è verificata nel corso di un intervento che era stato programmato da tempo per preservare la storica costruzione.

Un furto che colpisce non solo il patrimonio materiale, ma anche la storia di un’intera comunità. A Candiana, quattro campane del Duomo sono state rubate mentre si trovavano in un’azienda incaricata del restauro, interrompendo un intervento atteso da tempo sul campanile visibilmente pendente che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Pala del Moretto in Duomo. Restauro tutto da vedere Leggi anche: Analisi tecnologiche al pavimento del duomo di Viterbo, primo passo per l'ambizioso restauro Argomenti più discussi: Rubate quattro campane del Duomo, il furto nell'azienda durante il restauro: Addolorati, sarà difficile recuperare quelle originali; Furto choc a Candiana: rubate quattro campane del Duomo durante il restauro; Furto record di KitKat, 12 tonnellate di cioccolato scomparse: indagini ancora in corso; A Tuscania furti nelle aziende agricole, la Coldiretti: Bloccate le attività. Rubate quattro campane del Duomo, il furto nell'azienda durante il restauro: «Addolorati, sarà difficile recuperare quelle originali»CANDIANA - Rubate le campane del Duomo di Candiana, in corso di restauro preso una nota azienda del settore, che si è subito detta disponibile a rifondere, in tutti i sensi, la ... ilgazzettino.it Furto di quadri, i Ris nella villa di Parma: cercano tracce sul Renoir lasciato durante la fuga x.com Il furto in una parrocchia di Lignano Sabbiadoro è costato, a un cittadino italiano e a un tunisino, una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione - facebook.com facebook