Mancati reintegri e poco personale lavoratori di Ambiente in stato di agitazione a Città Sant' Angelo | chiesto il tavolo al prefetto

I lavoratori di Ambiente a Città Sant'Angelo protestano per i mancati reintegri e la carenza di personale. La decisione di mettere in agitazione deriva dalla crescente insoddisfazione verso le risposte insufficienti ricevute finora. I sindacati hanno inviato al prefetto una richiesta di incontro urgente, sperando di ottenere chiarimenti e soluzioni concrete. La loro mobilitazione riflette le difficoltà quotidiane che affrontano sul campo. La richiesta di un tavolo si trova ora in attesa di risposta.

Il primo è quello relativo al mancato reinserimento di due dei quattro lavoratori che, a causa di un errore fatto quando c’è stata la fusione con Linda, si sono trovati improvvisamente trovati senza lavoro per un contratto dichiarato nullo. A questo si aggiunge il fatto che non solo quei due posti sono rimasti scoperti, ma anche il fatto, denunciano Fp Cgil Pescara, Cisl Fp Abruzzo-Molise, Uiltrasporti, Fiadel e Ugl, la società Ambiente avrebbe ulteriormente ridotto il personale. Tutto questo si tradurrebbe dunque, oltre che nelle difficoltà che gli stessi lavoratori all’indomani di quanto avvenuto hanno denunciato in una conferenza stampa, anche nell’impossibilità di garantire, rimarcano i sindacati, “qualità, sicurezza ed efficienza del servizio di igiene urbana” con l’aggravante di non ridurre “il carico di lavoro non più sostenibile e che inevitabilmente e significativamente – scrivono al prefetto – incide anche sulla sicurezza dei lavoratori”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Lavoratori del Comune in stato di agitazione, i sindacati chiedono un tavolo di confrontoI lavoratori del Comune di Ferrara sono ancora in stato di agitazione.

Città della Scienza, prosegue stato di agitazione dei lavoratoriLo stato di agitazione dei lavoratori di Città della Scienza continua dopo che l’azienda ha deciso di ridurre i turni di lavoro.