Rovigo caos tra rifiuti e degrado | la sfida per ripristinare l’ordine

A Rovigo, il centro cittadino si trova al centro di un'attenzione crescente a causa di accumuli di rifiuti e episodi di inciviltà che hanno suscitato una forte reazione politica. Le segnalazioni di degrado e il caos legato alla gestione dei rifiuti hanno portato a confronti pubblici tra le forze politiche locali. La situazione ha riacceso il dibattito sulla cura del decoro urbano e sulle responsabilità delle amministrazioni coinvolte.

Il decoro urbano nel centro di Rovigo è al centro di una nuova contestazione politica dopo la segnalazione di accumuli di rifiuti e episodi di inciviltà. Antonio Rossini, alla guida del gruppo Noi per Rovigo, ha presentato un’interpellanza formale rivolta al sindaco e agli assessori competenti per denunciare il degrado che interessa le vie del capoluogo polesano, con particolare riferimento a via Bedendo, dove presso il civico 13 è stata documentata la presenza di scarti abbandonati. Gestione dei servizi e presidio del territorio. La proposta avanzata da Rossini punta su due direttrici operative per contrastare la situazione rilevata il 16 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rovigo, caos tra rifiuti e degrado: la sfida per ripristinare l’ordine Notizie correlate Un carrello di rifiuti in Comune, la sfida di un cittadino contro il degrado a San FaustinoLa storia di un cittadino che si scontra con la macchina burocratica di una città che sembra aver smarrito il senso del decoro: Viterbo. Leggi anche: Via Maioni, tra rifiuti e fango: il degrado resiste anche sotto la pioggia Contenuti di approfondimento Rifiuti, bollette meno care. Il rebus del biometanoROVIGO - Tutti i dubbi su Ecoambiente, sull'impianto per il biometano, lo scambio di accuse. Il giorno dopo il consiglio comunale che ha visto in aula l'amministratore delegato ... ilgazzettino.it Riempito un camion di rifiutiCinque tonnellate di rifiuti raccolti, l’equivalente di un camion pieno. E’ il bilancio della passeggiata ecologica promossa da Plastic Free lungo gli argini di Papozze, dove, domenica scorsa volontar ... polesine24.it