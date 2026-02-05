Un carrello di rifiuti in Comune la sfida di un cittadino contro il degrado a San Faustino

Un cittadino di San Faustino si trova a combattere contro il degrado e la lentezza del Comune di Viterbo. Ogni giorno, raccoglie rifiuti abbandonati e porta avanti la sua battaglia personale per mantenere pulita la sua strada. La macchina burocratica sembra spesso assopita, dimenticando il senso del decoro urbano. La sua storia evidenzia come, in molte zone della città, il problema dello smaltimento dei rifiuti resti irrisolto e tutti devono fare i conti con questa realtà.

La storia di un cittadino che si scontra con la macchina burocratica di una città che sembra aver smarrito il senso del decoro: Viterbo. Leonardo Cappelli vive a San Faustino e la sua non è solo una protesta, ma una vera e propria cronaca quotidiana di una battaglia contro l'abbandono del centro.

A San Faustino, una telecamera di sicurezza è stata vandalizzata.

