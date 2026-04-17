Un bambino di due anni ha perso la vita durante il trasporto d'urgenza dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova. L'azienda sanitaria locale ha comunicato che sono in corso verifiche interne per chiarire quanto accaduto. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità, mentre le autorità sanitarie e le equipe coinvolte stanno analizzando i dettagli dell'intervento.

ROVIGO - Un bambino di due anni è morto durante le operazioni di trasporto d'emergenza dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova. Il piccolo si era rivolto al nosocomio per una "procedura chirurgica", come si legge in una nota dell'azienda Usl 5 Polesana, e lì, stando alle prime informazioni, sarebbe stato colto da un arresto cardiaco. L'Usl 5: «Supporto psicologico alla famiglia» La direzione dell'azienda Ulss 5 Polesana, attraverso una nota, «esprime profondo cordoglio e le più sentite condoglianze, unitamente alla più sincera vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore - e aggiunge poi -. L’Azienda ha immediatamente messo a disposizione della famiglia un supporto psicologico dedicato, coinvolgendo i propri professionisti per garantire ogni forma di assistenza necessaria.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambino di 2 anni muore durante il trasporto d'urgenza dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova. L'Usl: «In corso tutte le verifiche interne»

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