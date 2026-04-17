Giovedì 16 aprile si sono disputati gli ottavi di finale dell’Open Capfinances Rouen Mètropole 2026, un torneo che ha visto il passaggio del turno di diverse veterane del circuito, tra cui due atlete che hanno superato le rispettive avversarie e si sono qualificate per i quarti di finale. La competizione continua a offrire spazio anche a nuove giocatrici emergenti che cercano di farsi strada nel torneo.

Il tabellone degli ottavi di finale dell’Open Capfinances Rouen Mètropole 2026 si è concluso giovedì 16 aprile, lasciando spazio ai quarti di finale con risultati che hanno il protagonismo di veterane esperte e l’ascesa di nuove figure nel circuito. La giornata ha regalato colpi di scena, tra cui la caduta di Elisabetta Cocciaretto contro Veronika Podrez, mentre Tatjana Maria e Sorana Cirstea hanno confermato il loro valore sbarcando nella fase successiva del torneo. L’autorità delle veterane e il trionfo della costanza. Tatjana Maria ha dimostrato perché la sua carriera è fatta di successi continui, piegando Dominika Salkova con una prestazione che non ha lasciato spazio a dubbi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rouen, trionfo delle veterane: Maria e Cirstea volano ai quarti

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