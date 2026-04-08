WTA Linz 2026 convincente esordio per Andreeva Avanzano ai quarti anche Cirstea e Ostapenko

Nel torneo WTA di Linz, il mercoledì ha visto disputarsi gli ottavi di finale della parte alta del tabellone e gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Tra le giocatrici in campo, spicca l’esordio convincente di Andreeva, che ha ottenuto una vittoria importante. Oltre a lei, sono passate ai quarti anche Cirstea e Ostapenko, consolidando la loro presenza nel torneo. La giornata si è conclusa con sei incontri complessivi.

Sei incontri, gli ottavi di finale della parte alta del tabellone e gli ultimi due match dei sedicesimi, caratterizzano il programma del mercoledì del torneo WTA di Linz. Vince e convince all’esordio la russa Mirra Andreeva, prima favorita del tabellone. Avanzano ai quarti anche la romena Sorana Cirstea e la lettone Jelena Ostapenko. Convincente esordio per Mirra Andreeva. La giocatrice russa, testa di serie numero uno, liquida la statunitense Sloane Stephens, vincitrice dello US Open 2017, 6-4 6-2 in un’ora e venti minuti. In chiusura di giornata la romena Sorana Cirstea, quinta favorita del tabellone, approfitta del ritiro dell’ungherese Dalma Galfi sul 5-0 a proprio favore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Linz 2026, convincente esordio per Andreeva. Avanzano ai quarti anche Cirstea e Ostapenko WTA Linz 2026, Stephens affronterà Andreeva. Buon esordio di Galfi e RuseSi è alzato il sipario sul tabellone principale del WTA di Linz con le primissime sfide del primo turno. WTA Linz 2026: Andreeva e non solo nello storico torneo austriaco1987: da questo anno parte la storia del WTA di Linz, uno degli eventi indoor più conosciuti e apprezzati del circuito femminile. Temi più discussi: Meravigliosa Mérida: due partite in un giorno a Bucarest e prima vittoria ATP; Il mistero del virus di Emma Raducanu: stop a Linz e condizioni ancora incerte; WTA Linz: Stephens rimonta Maria e si prepara alla sfida con Andreeva; WTA Bogotá: Bouzkova, Ortenzi, Udvardy e Arango in semifinale. WTA Linz: Tagger supera Badosa e avvicina la top 100Lilli Tagger fa felice lo straripante pubblico di Linz battendo Badosa in due set. Vincono anche la finalista 2025 Dayana Yastremska, Sorana Cirstea, Alexandra Eala e Karolina Pliskova che pianta 16 a ... ubitennis.com WTA Linz 2026, avanzano Vekic ed Eala. Tagger elimina Badosa e Francesca Schiavone può sorridereCalato il sipario sulla giornata di incontri del torneo WTA di Linz. Sulla terra rossa indoor austriaca, la stagione del mattone tritato al femminile è ... oasport.it A Linz entrano in gioco le teste di serie Il WTA 500 di Linz in diretta in chiaro su SuperTennis x.com A Linz entrano in gioco le teste di serie Il WTA 500 di Linz in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook