Rottamazione cartelle esattoriali Adiconsum Parma | Entro il 30 aprile la presentazione delle domande
Adiconsum Parma ricorda che è possibile presentare domanda per la rottamazione delle cartelle esattoriali 2026 entro il 30 aprile. La procedura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2023, derivanti da omessi versamenti di imposte. È importante rispettare i termini stabiliti per usufruire delle agevolazioni previste, semplificando il percorso di regolarizzazione dei debiti fiscali.
Adiconsum Parma fa il punto sulle modalità relative alla rottamazione delle cartelle esattoriali 2026, che riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte, a seguito dei.🔗 Leggi su Parmatoday.it
