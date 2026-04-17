Rosa Di Stefano nel direttivo nazionale di Federalberghi extra | Portiamo avanti un' idea di turismo nuova

Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente di Federalberghi Sicilia, è stata recentemente inserita nel nuovo direttivo nazionale di Federalberghi extra. Questo settore comprende strutture come bed and breakfast, affittacamere, case vacanze e ostelli. La nomina riguarda il comparto dell’extra alberghiero, che rappresenta una parte significativa del settore turistico. Di Stefano ha dichiarato che si propone di portare avanti un'idea di turismo diversa.

Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente di Federalberghi Sicilia, è stata nominata nel nuovo direttivo nazionale di Federalberghi extra, il settore che rappresenta il comparto dell’extra alberghiero, come B&B, affittacamere, case vacanze, ostelli.La nomina è arrivata.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Stefano Messina confermato alla guida di Assarmatori. Rinnovata la squadra di vertice: quattro innesti nel Consiglio DirettivoSarà Stefano Messina il Presidente di Assarmatori anche per il quadriennio 2026-2030. Leggi anche: Stop volo Bari-New York di Neos: l'impatto sul turismo in Puglia. Le reazioni di Federalberghi e Confindustria Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Insigne e Baldini, due che non mollano. Il monito di Malen: sono scomparsi i bomber; Gianni Morandi e Jovanotti alla corte di Stefano De Martino: sono loro i primi big di Sanremo 2027?; Fiori bianchi, striscioni, fumogeni e un lungo applauso per l’addio a Stefano Legramandi; Detenuto muore a medicina protetta al Santa Rosa: Condizioni incompatibili con il carcere. CONCERTI A TEATRO - STAGIONE 2026 • “Musica e cinema” con Mario Stefano Pietrodarchi - fisarmonica, bandoneon / Quintetto d’archi • Venerdì 24 aprile, ore 20.45 - Teatro della Rosa di Pontremoli Tutte le informazioni, biglietti e programma completo s - facebook.com facebook