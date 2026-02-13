Stefano Messina confermato alla guida di Assarmatori Rinnovata la squadra di vertice | quattro innesti nel Consiglio Direttivo

Stefano Messina resta alla guida di Assarmatori anche nei prossimi quattro anni, dopo che l’assemblea ha confermato la sua nomina. La riunione si è svolta questa mattina nella sede di via del Babuino, a Roma, dove sono stati anche approvati quattro nuovi membri nel Consiglio Direttivo.

Sarà Stefano Messina il Presidente di Assarmatori anche per il quadriennio 2026-2030. Lo ha stabilito l'Assemblea dell'Associazione armatoriale, riunitasi questa mattina nella sede di via del Babuino, a Roma. La nomina è stata approvata all'unanimità da parte degli Associati, dopo che nello scorso autunno la Commissione di Designazione – formata da Franco Del Giudice in qualità di Presidente affiancato da Stefano Beduschi e Franco Ronzi – era giunta, al termine di un approfondito iter di consultazione degli stessi Associati, alla medesima conclusione. In questo senso, i lavori assembleari si sono aperti con la relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo uscenti e con un aggiornamento delle regole statutarie al fine di incrementare gli standard di efficienza ed efficacia dell'Associazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Stefano Messina resterà alla guida di Assarmatori anche per i prossimi quattro anni.

