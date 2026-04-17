Rondini a Bodio Lomnago | il rito del ritorno tra nidi e natura

A Bodio Lomnago, le rondini tornano ogni anno tra i nidi e gli edifici del paese, segnando il passaggio delle stagioni. Le immagini scattate da un fotografo locale mostrano queste aeree che si posano sui tetti e si preparano a riprendere il loro ciclo di migrazione. Questo evento, che si ripete regolarmente, rappresenta un momento di continuità tra ambiente naturale e atmosfere rurali.

Il ritorno stagionale delle rondini a Bodio Lomnago, immortalato dagli scatti di Aresi, segna l’inizio di un ciclo vitale che intreccia la natura con l’architettura rurale della zona di Varese. Questi uccelli, che tornano con precisione nei medesimi siti abitativi, non sono semplici visitatori, ma testimoni di una continuità biologica che si lega strettamente alle strutture umane del territorio. Osservando le immagini catturate da Aresi, emerge con chiarezza la capacità ingegnosa di queste creature di modellare il proprio spazio vitale. Utilizzando un mix di saliva e fango, le rondini edificano piccole strutture resistenti, posizionandole strategicamente sotto porticati, tetti o all’interno delle stalle.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rondini a Bodio Lomnago: il rito del ritorno tra nidi e natura Notizie correlate Bodio Lomnago: Villa Bossi celebra il Made in Italy con FismiIl borgo di Bodio Lomnago diventerà il fulcro di un importante circuito dedicato al saper fare italiano nel fine settimana tra il 18 e il 19 aprile. Bodio Lomnago – Ripartono i lavori per la palestra della RogorellaBodio Lomnago, ripartono i lavori per la palestra della Rogorella dopo un lungo stallo, con l’amministrazione comunale che assicura la consegna... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Un solo nome per otto marchi: il gruppo varesino Crealis da 1300 dipendenti si riorganizza su scala mondiale. Le rondini a Bodio Lomnago, amiche fedeli e discrete: storie di nidi, ritorni e vita condivisaLe bellissime foto di Franco Aresi ci offrono il pretesto per raccontare un po' della vita di questi splendidi uccelli: ci piace pensare si siano affezionate a Bodio, e quindi siano tornate a farci vi ... varesenews.it Maschere, musica e acrobazie: a Bodio Lomnago una grande festa di CarnevaleDomenica 15 febbraio il borgo si colora con il tradizionale corteo che sfilerà da Lomnago a Bodio, culminando in un grande spettacolo circense e merenda per tutti al Parco dei Pioppi Bodio Lomnago si ... varesenews.it