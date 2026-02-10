A Bodio Lomnago i lavori per la palestra della Rogorella sono ripresi dopo mesi di stop. L’amministrazione comunale promette di consegnare l’impianto entro aprile. La costruzione era rimasta ferma per un lungo periodo, ma ora si torna a lavorare per completare l’opera.

Bodio Lomnago, ripartono i lavori per la palestra della Rogorella dopo un lungo stallo, con l’amministrazione comunale che assicura la consegna dell’impianto sportivo entro aprile. Il progetto, finanziato con fondi ministeriali, Cassa Depositi e Prestiti e risorse comunali, aveva subito un’interruzione a seguito di un incidente sul lavoro e successive difficoltà gestionali. Una svolta significativa per Bodio Lomnago, un piccolo centro del Varesotto, dove il completamento della palestra della Rogorella rappresenta un’attesa da tempo per la comunità. Dopo mesi di incertezza e ripetuti solleciti, le attività nel cantiere sono riprese, portando un rinnovato ottimismo tra i residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

