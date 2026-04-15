Bodio Lomnago | Villa Bossi celebra il Made in Italy con Fismi

Nel fine settimana tra il 18 e il 19 aprile, il borgo di Bodio Lomnago ospiterà un evento dedicato alla promozione del Made in Italy. La manifestazione si svolgerà presso Villa Bossi, che diventerà il centro di un circuito che mette in risalto le eccellenze italiane nel settore del saper fare. La partecipazione coinvolgerà vari espositori e artigiani locali, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni e le competenze artigianali italiane.

Il borgo di Bodio Lomnago diventerà il fulcro di un importante circuito dedicato al saper fare italiano nel fine settimana tra il 18 e il 19 aprile. Villa Bossi ospiterà infatti la tappa inaugurale di Fismi on Tour, una iniziativa itinerante della Federazione italiana servizi per il Made in Italy che si prefigge di toccare venti diverse località della penisola nei prossimi due anni per valorizzare le eccellenze produttive locali. La presentazione ufficiale del progetto è avvenuta presso la sede municipale, con la partecipazione della sindaca di Bodio Lomnago, Eleonora Paolelli, e di diversi rappresentanti delle amministrazioni limitrofe, tra...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bodio Lomnago: Villa Bossi celebra il Made in Italy con Fismi Bodio Lomnago – Ripartono i lavori per la palestra della RogorellaBodio Lomnago, ripartono i lavori per la palestra della Rogorella dopo un lungo stallo, con l’amministrazione comunale che assicura la consegna... Giornata Nazionale del "Made in Italy" a Villa Pisani di Stra con EuteknosLa Bassa Padovana sarà al centro della scena nazionale del “saper fare italiano”. Temi più discussi: Da Bodio Lomnago parte il viaggio nell'artigianato italiano: eventi, degustazioni e volo in mongolfiera; Fismi on Tour: l'artigianato italiano riparte da Bodio Lomnago; A Bodio Lomnago il Fismi On Tour porta in scena il Made in Italy; Al via Fismi on Tour: a Bodio si alzerà il sipario sul tour dedicato al Made in Italy. Da Bodio Lomnago parte il viaggio nell’artigianato italiano: eventi, degustazioni e volo in mongolfieraSabato 18 e domenica 19 aprile Villa Bossi ospita la prima tappa di Fismi on Tour, progetto itinerante della Federazione italiana servizi per il Made in Italy. Due giorni dedicati all'artigianato con ... varesenews.it Fismi on Tour: l’artigianato italiano riparte da Bodio LomnagoBODIO LOMNAGO, 14 aprile 2026-Il cuore pulsante dell'artigianato italiano si prepara a risplendere in una cornice d'eccezione, dando il via a un viaggio che promette di attraversare l'intera penisola. varese7press.it Martedì 14 aprile alle 16.30 in Comune a Bodio Lomnago l'evento di lancio del progetto itinerante della Federazione Italiana per i Servizi del Made in Italy che porta l’eccellenza artigiana e produttiva nei territori più autentici del Paese. Prima tappa proprio a Vi - facebook.com facebook