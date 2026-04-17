Il borgo medievale di Rondine, situato vicino ad Arezzo lungo le rive dell’Arno, ha riaperto giovedì 16 aprile la sua Villa. La struttura, dopo un periodo di chiusura, è stata riqualificata e ora ospita spazi dedicati a giovani e artigianato sociale, con l’obiettivo di sostenere progetti di integrazione e creatività nel territorio. La riapertura è stata accompagnata da un evento pubblico che ha coinvolto diverse realtà locali.

Il borgo medievale di Rondine, situato alle porte di Arezzo sulle sponde dell’Arno, ha riaperto giovedì 16 aprile la Villa di Rondine. L’inaugurazione della struttura, parte integrante della Cittadella della Pace, segna il completamento di un restauro conservativo avviato nel 2024 grazie al sostegno finanziario di Fondazione CR Firenze, trasformando un edificio storico in un polo per la formazione internazionale e il dialogo sociale. Recupero architettonico e nuovi spazi per la convivenza. Il progetto di riqualificazione non si è limitato alla semplice manutenzione estetica, ma ha puntato su una strategia di rigenerazione che fonde la tradizione del borgo con tecniche di bioedilizia e sostenibilità ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rondine rinasce: la nuova Villa per giovani e artigianato sociale

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