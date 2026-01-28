Villa Pacini al via un progetto di giustizia riparativa e inclusione sociale per i giovani

A Catania, parte il progetto di giustizia riparativa a Villa Pacini. Il Comune, in collaborazione con Prefettura, Tribunale per i minorenni, ufficio di servizio sociale e l’Università, ha iniziato con la pulizia degli spazi verdi. Ora si punta a coinvolgere i giovani in attività di inclusione sociale e lavorativa.

L’iniziativa consentirà a giovani destinatari di provvedimenti penali e civili di essere impiegati nel servizio di spazzamento manuale e in supporto a quello meccanizzato affidato a Gema Con la ripulitura degli spazi verdi di Villa Pacini ha preso ufficialmente il via a Catania il progetto di inclusione sociale e lavorativa promosso dal Comune in collaborazione con Prefettura, Tribunale per i minorenni, ufficio di servizio sociale per i minorenni e Università degli Studi di Catania. L’iniziativa consentirà a giovani destinatari di provvedimenti penali e civili di essere impiegati nel servizio di spazzamento manuale e in supporto a quello meccanizzato affidato a Gema SpA nel Lotto Centro, trasformando un percorso di responsabilizzazione in un’occasione concreta di crescita, dignità e reinserimento nella comunità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Questa mattina, a Villa Pacini, sono partiti i lavori di utilità sociale destinati ai minori coinvolti in procedimenti penali.

Villa Pacini (CT), al via un progetto di giustizia riparativa e inclusione sociale per i giovani.

Argomenti discussi: Pulizia e manutenzione dei parchi urbani, al via il progetto per minori in procedimenti penali; Un'aula studio per Giulio Regeni.

