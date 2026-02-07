Recanati | Villa storica rinasce come ostello per giovani e rilancia il turismo sostenibile nel territorio marchigiano

A Recanati, una villa storica sta per trasformarsi in un ostello dedicato ai giovani. L’obiettivo è attirare più turisti e dare una spinta al turismo sostenibile nella zona marchigiana. La struttura, un tempo residenza nobiliare, sta per riaprire con un nuovo volto, pronto ad accogliere chi cerca un’esperienza autentica e a basso impatto.

A Recanati, un'antica dimora nobiliare si prepara a rinascere come punto di riferimento per i giovani viaggiatori, un ostello turistico destinato a rivitalizzare l'offerta ricettiva del territorio marchigiano. Il progetto, concretizzatosi grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'Ente Chiesa San Filippo Neri, trasforma gli spazi inutilizzati di Villa Colloredo Mels in un'accogliente struttura per studenti, backpackers e tutti coloro che desiderano esplorare le bellezze culturali e naturali della regione. L'iniziativa, annunciata ufficialmente in data odierna, rappresenta un passo significativo verso un turismo più giovanile e sostenibile, capace di generare nuove opportunità economiche e sociali per la comunità locale.

