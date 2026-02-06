Luiss e Confindustria a Napoli un ponte tra università e imprese

Questa mattina a Napoli si è tenuto un incontro tra rappresentanti della Luiss e Confindustria. Lo scopo è rafforzare il dialogo tra università e imprese, coinvolgendo studenti, imprenditori e associazioni. I partecipanti hanno discusso di come migliorare la collaborazione tra il mondo accademico e il sistema produttivo italiano.

Rafforzare il dialogo tra formazione e sistema produttivo, mettendo allo stesso tavolo studenti, imprenditori e mondo associativo. È questo l’obiettivo dell’incontro “Luiss & Confindustria: nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio”, in programma lunedì 9 febbraio 2026 nella sede dell’ Unione industriali Napoli, in piazza dei Martiri. L’iniziativa, promossa da Luiss Università di Roma insieme a Sistemi formativi Confindustria, nasce per creare un collegamento concreto tra università e imprese, favorendo lo scambio di competenze e una lettura condivisa delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

