Un ragazzino di 13 anni è deceduto dopo essere caduto dalla finestra del suo appartamento al secondo piano in una zona di Roma. In casa è stato trovato un biglietto in cui scriveva di essere stanco della scuola. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte e verificare eventuali altri elementi rilevanti. La famiglia del giovane è stata informata dell’accaduto.

Roma, 17 aprile 2026 - Un ragazzino di 13 anni è morto precipitando dalla finestra al secondo piano dell'appartamento dove abitava a Roma. È successo la notte scorsa in via Olona, nel quartiere Coppedè. L’adolescente è stato trovato riverso a terra ed è stato soccorso dai sanitari del 118, i quali hanno provato a rianimarlo ma senza esito. Sul posto sono anche giunti i poliziotti del commissariato Salario. Secondo quanto si apprende, in casa è stato trovato un biglietto di addio in cui diceva di essere stanco della scuola. Sono in corso le indagini, ma al momento gli investigatori propendono per un gesto volontario. Gli agenti stanno anche ascoltando i familiari per capire il quadro in cui sarebbe maturata questa tragica decisione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roma, tredicenne muore precipitando dal secondo piano. In casa un biglietto: “Sono stanco della scuola”

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