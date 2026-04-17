Muore a 13 anni precipitando dal secondo piano e lascia un biglietto | Sono stanco della scuola

Un ragazzino di 13 anni è morto nella notte dopo essere caduto dal secondo piano della propria abitazione in via Olona, nel quartiere Coppedè di Roma. Sul suo letto è stato trovato un biglietto in cui scriveva di essere stanco della scuola. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.

(Adnkronos) – Un ragazzino di 13 anni è precipitato la notte scorsa dalla finestra al secondo piano dell'appartamento dove viveva in via Olona, nel quartiere Coppedè, a Roma. Il 13enne è stato trovato riverso a terra ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo ma senza esito. Sul posto i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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