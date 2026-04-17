A Roma, una petizione è stata avviata contro le nuove restrizioni alle auto elettriche previste dal Comune. A partire dal primo luglio, tutte le vetture elettriche dovranno pagare fino a mille euro all’anno per poter accedere alle zone a traffico limitato. La richiesta mira a contestare questa misura, che riguarda anche le automobili a zero emissioni, e a sollevare proteste tra i cittadini interessati.

di Francesco Curridori – Dal primo luglio, come conferma anche Roma Capitale con un comunicato ufficiale, anche le auto elettriche dovranno pagare fino a mille euro l’anno per entrare nelle Ztl. “Una scelta grave, incoerente e profondamente ingiusta”, la definisce Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, che intende fermare “l’ennesimo provvedimento vessatorio ai danni dei romani”. Il leghista Santori attacca: “Per anni hanno spinto cittadini e imprese a investire sull’elettrico, promettendo incentivi e agevolazioni. Oggi, invece, trasformano quella scelta in una tassa. È la beffa del ‘green’ ideologico: prima convincono, poi presentano il conto”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, petizione contro le eco-follie di Gualtieri

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