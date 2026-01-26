Il pareggio tra Roma e Milan, terminato 1-1 all’Olimpico, ha lasciato insoddisfatte entrambe le squadre. Per Gasperini, perdere in questa occasione sarebbe stata una vera beffa. La partita ha influito sulla classifica, avvicinando la Juventus ai giallorossi e mantenendo il Milan imbattuto, ma con un ritardo di cinque punti dall’Inter. Un risultato che mantiene aperti gli scenari di alta classifica nel campionato italiano.

Roma, 25 gennaio 2026 – Finisce 1-1 il posticipo dell’Olimpico tra Roma e Milan. Un pari che a livello di classifica scontenta sia i giallorossi padroni di casa, che non approfittano del passo falso del Napoli e vengono al contempo riavvicinati dalla Juventus (ora a -1 dai capitolini), sia il Milan, che guadagna sì un punto per arginare l’avanzata delle inseguitrici restando imbattuto in un altro scontro d’alta classifica (21° risultato utile di fila per gli uomini di Allegri), ma scivola a -5 dall’Inter prima della classe. Tornando al campo, decisamente meglio nei primi 45’ i giallorossi, che hanno messo alle corde il Milan con la loro costante pressione e un eccellente predominio territoriale, impegnando a più riprese Maignan con Malen e Celik, il quale si è divorato il gol proprio allo scoccare del 45’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma-Milan, Gasperini: "Perdere stasera sarebbe stata una beffa"

Gasperini post Roma-Milan: “Perdere oggi sarebbe stata una beffa. Ho una difesa straordinaria”Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha commentato la partita contro il Milan, conclusa con un pareggio.

Gasp: "Di solito quando il Milan va in vantaggio... Ma perdere sarebbe stata una beffa"Il mister del Milan ha commentato l’andamento della partita, sottolineando come spesso, in vantaggio, si rischi di perdere.

