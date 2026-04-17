Roma Miriam trovata morta a 23 anni alla vigilia della laurea | ipotesi suicidio

Una giovane donna è stata trovata senza vita nell’androne del palazzo in cui abitava. La vittima, di 23 anni e proveniente dal Trapanese, si trovava a Roma e si trovava alla vigilia della laurea. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine e al momento si ipotizza un suicidio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda o sulle eventuali circostanze che hanno portato al decesso.

Miriam Indelicato, originaria del Trapanese, è stata trovata senza vita nell’androne del palazzo dove abitava. Gli inquirenti non escludono alcuna pista ma l'ipotesi più avvalorata sarebbe quella del suicidio Una tragedia, prima di un atteso giorno di festa a Roma. Miriam Indelicato, 23 anni, è stata trovata morta ieri mattina nell’androne del palazzo di via Bolzano dove viveva. La giovane, originaria di Salemi, in provincia di Trapani, avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea oggi presso la Luiss Guido Carli, ateneo romano dove aveva intrapreso il proprio percorso universitario. Ma, secondo quanto emerso, la giovane non era più iscritta all’università dal 2024.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, Miriam trovata morta a 23 anni alla vigilia della laurea: ipotesi suicidio Notizie correlate Miriam Indelicato trovata morta a Roma alla vigilia della laureaDoveva essere il momento della corona d'alloro, dei pasticcini e di brindisi con amici e parenti. Leggi anche: Studentessa trapanese di 23 anni trovata morta a Roma alla vigilia della laurea Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Studentessa universitaria di Santa Ninfa trovata morta a Roma; Studentessa trapanese di 23 anni trovata morta a Roma alla vigilia della laurea; Universitaria di Santa Ninfa trovata morta a Roma; Studentessa siciliana trovata senza vita a Roma: oggi avrebbe discusso la tesi. Studentessa trovata morta nel suo appartamento a Roma: Miriam Indelicato doveva laurearsi oggiUna studentessa di 23 anni dell'università Luiss di Roma, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nel suo appartamento capitolino il giorno prima della ... fanpage.it Miriam Indelicato morta in casa, indagini aperte su tutte le ipotesiStudentessa trovata morta a Roma alla vigilia della laurea Luiss La studentessa siciliana Miriam Indelicato, 23 anni, è stata trovata morta nella sua ... assodigitale.it Esalazioni dalla piscina del Bulgari Hotel a Roma, diversi intossicati in ospedale - facebook.com facebook #intanto Roma, Gasperini scoppia in lacrime e lascia la conferenza stampa: il video. x.com