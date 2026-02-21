Quando la Memoria si fa arte Torna il monumento vivente

Il monumento vivente ai caduti di Forno ha richiamato l’attenzione dopo aver coinvolto numerosi visitatori con una rappresentazione in carne e ossa dell’eccidio nazifascista del 13 giugno 1944. Le associazioni Insieme e Eventi sul Frigido organizzano un incontro a Palazzo Ducale, nella sala della Resistenza, per condividere le immagini della serata del 22 agosto e presentare il calendario 2026, arricchito da fotografie di Walter Sgadò. L’evento mira a mantenere vivo il ricordo attraverso l’arte.

Monumento vivente ai caduti di Forno. Dopo il successo ottenuto con la realizzazione del monumento in carne e ossa, in memoria dell'eccidio nazifascista del 13 giugno 1944, le associazioni Insieme ed Eventi sul Frigido propongono un incontro a Palazzo Ducale, nella sala della Resistenza, per spiegare l'evento, proiettare tutte le immagini della serata del 22 agosto scorso e soprattutto per presentare il calendario 2026 realizzato con alcune delle foto più belle scattate da Walter Sgadò. Domani, dalle 17.15, si aprirà un momento di riflessione e di commozione proponendo al pubblico immagini che riportano alla strage di Forno e a quel monumento ai caduti realizzato dallo scultore Riccardo Rossi e inaugurato nel luogo dell'eccidio nel 1948.