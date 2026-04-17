Roma il punto sugli infortunati | Mancini recupera per l' Atalanta Wesley ancora fermo

Nella capitale, si aggiornano le condizioni dei giocatori in vista della prossima partita. Il tecnico ha confermato che Mancini si allenerà con il gruppo e sarà disponibile per l'incontro contro l’Atalanta, mentre Wesley continua a lavorare a parte e non è ancora pronto. Per quanto riguarda Pisilli, oggi è previsto un test in mattinata per verificare le sue condizioni dopo un infortunio.

Preoccupata e pure incerottata. La Roma in vista della sfida di domani sera contro l’Atalanta farà di nuovo la conta degli assenti e spera almeno nel (difficile) recupero di Pisilli. Il centrocampista stamattina svolgerà un test per valutare le condizioni della caviglia sinistra a seguito della distorsione rimediata martedì in allenamento. Speranze al lumicino, invece, per Wesley, fermo dal 30 marzo per una lesione al bicipite femorale e al centro dell’ennesima diatriba tra Gasperini che lo vorrebbe in campo già da giorni e lo staff medico che ha rinviato il test decisivo per il brasiliano a lunedì prossimo. Sono ancora ai box Koné, Dovbyk, Pellegrini e Dybala.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, il punto sugli infortunati: Mancini recupera per l'Atalanta, Wesley ancora fermo Notizie correlate Infortunati Roma, Wesley recupera per l’Atalanta? Novità anche sulle condizioni di PisilliMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con... Roma, Mancini e Wesley accelerano per l’AtalantaLa Roma arriva al momento più delicato della stagione con il fiato corto e l’infermeria piena. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sfratti ed edilizia sociale, le famiglie precarie di Roma chiedono una svolta al Campidoglio; Roma, da Mancini a Wesley e Pellegrini: il punto sugli infortunati; Il punto sugli infortuni: le ultime su Mancini e Koné. Tempi più lunghi per Dybala; L’Italia fondi la sua strategia sugli Stretti medioceanici. Roma, il punto sugli infortunati: Mancini recupera per l'Atalanta, Wesley ancora fermoDifficile il recupero di Pisilli che svolgerà un test in mattinata per valutare le condizioni della caviglia sinistra ... gazzetta.it Roma, da Mancini a Wesley e Pellegrini: il punto sugli infortunatiArchiviato il breve stop concesso da Gian Piero Gasperini, la Roma torna al lavoro per preparare la sfida contro l’Atalanta, in programma sabato sera. A Trigoria si riparte con l’obiettivo di recupera ... fantacalcio.it La Roma deve cominciare a programmare la prossima stagione e avrebbe messo gli occhi su Noel Aseko. Il centrocampista classe 2005, di proprietà del Bayern Monaco ma attualmente in forza all'Hannover in Bundesliga 2, ha attirato l'interesse di numerosi facebook Roma, cadono lastre impalcatura chiesa Sant'Ignazio: ferita 16enne in gita x.com