Roma si avvicina a un momento chiave della stagione con diversi infortuni che coinvolgono i giocatori principali. La squadra si prepara a sfidare l’Atalanta, in una partita che potrebbe influenzare le possibilità di qualificazione in competizioni europee. Mancini e Wesley stanno accelerando il loro recupero e potrebbero essere disponibili per questa sfida. La partita si gioca in un momento di grande pressione per i giallorossi, con obiettivi ancora da conquistare.

La Roma arriva al momento più delicato della stagione con il fiato corto e l’infermeria piena. La sfida contro l’Atalanta non è solo uno scontro diretto: è un bivio che può decidere il destino europeo dei giallorossi. In questo scenario, ogni recupero pesa doppio. Ecco perché le condizioni di Mancini e Wesley diventano centrali nelle scelte di Gasperini. Difesa in emergenza: il recupero di Mancini è la priorità. Al centro dell’attenzione c’è Mancini, il leader di una difesa che ha perso certezze nelle ultime settimane. Il centrale sta accelerando il percorso di recupero dopo il problema muscolare e le sensazioni, rispetto ai giorni scorsi, sono in netto miglioramento.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Mancini e Wesley accelerano per l’Atalanta

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