Roma esalazioni da piscina hotel del centro | diversi intossicati

A Roma, alcune persone sono state soccorse dopo aver inalato esalazioni tossiche provenienti dalla piscina di un hotel nel centro della città. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, le forze dell’ordine e la polizia locale, che hanno assistito una decina di persone rimaste intossicate. La situazione si è verificata in un noto hotel situato in piazza Augusto Imperatore.

(Adnkronos) – Una decina di persone sono state soccorse dal personale del 118, dai carabinieri e dalla polizia locale di Roma Capitale, rimaste intossicate a causa delle esalazioni tossiche provenienti dalla piscina del Bulgari Hotel di piazza Augusto Imperatore. Tutto è avvenuto intorno alle 16 di oggi e gli intossicati, alcuni dei quali trasportati in. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Roma, esalazioni di cloro in piscina all’Hotel Bulgari: diversi intossicatiNel pomeriggio si sono verificate esalazioni tossiche di cloro dalla piscina dell’Hotel Bulgari, in piazza Augusto imperatore, a Roma. Esalazioni tossiche dalla piscina di un hotel in centro a Roma: dieci intossicati, una ragazza in ospedaleFuga di esalazioni da una piscina in via della Frezza: dieci persone intossicate, una in codice giallo. Altri aggiornamenti Si parla di: Allarme esalazioni di cloro, sette intossicati in piscina. Esalazioni tossiche dalla piscina di un hotel in centro a Roma: dieci intossicati, una ragazza in ospedaleUna fuoriuscita di esalazioni tossiche dalla piscina di un albergo ha provocato un’intossicazione nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, intorno alle 16, in via della Frezza, al civico 23, nel centro di ... fanpage.it Paura in centro, esalazioni tossiche in un hotel di via della Frezza: 10 persone soccorse e strade chiuseL'episodio in via Frezza, prestate cure mediche a una decina di persone. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e 118 ... romatoday.it