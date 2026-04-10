A Napoli rinasce il Teatro Cinema delle Palme e celebra i suoi 100 anni di storia

A Napoli, il Teatro Cinema delle Palme di via Vetriera torna a vivere dopo un lungo periodo di inattività, in occasione del suo centenario. Questo edificio, esempio di architettura Liberty, si trova nel quartiere di Chiaia, un’area nota per la sua vivacità culturale e commerciale. La ristrutturazione e la riapertura sono state celebrate nel corso di eventi pubblici, segnando il ritorno di un luogo storico per la città.

Nell’anno del suo centenario, rinasce il Teatro Cinema delle Palme di via Vetriera a Napoli, un gioiello Liberty incastonato nel cuore culturale e commerciale di Chiaia. Un sipario chiuso e riaperto per quasi un secolo, che ha custodito nel velluto rosso le storie, i sogni e gli umori di una città che non ha mai smesso di vivere di bellezza e cultura. Inaugurato nei ruggenti anni Venti, nel 1926, il Teatro delle Palme ha attraversato con grazia le epoche d’oro della cultura napoletana. Negli anni della Belle Époque, tra crinoline e cappelli a cilindro, profumo di cipria e tabacco, fu il salotto buono della città, luogo di incontro per l’aristocrazia, gli intellettuali, gli artisti di passaggio e i talenti locali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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