Roma cadono lastre impalcatura chiesa Sant’Ignazio | ferita 16enne in gita

Una ragazza di 16 anni, in visita con la scuola nel centro di Roma, è rimasta ferita ieri pomeriggio da alcune parti di impalcatura cadute dal cantiere della facciata della chiesa di Sant'Ignazio. La giovane, originaria di Reggio Emilia, si trovava nelle vicinanze del cantiere quando si sono staccati alcuni elementi metallici. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire l’incidente.

(Adnkronos) – Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di impalcatura cadute dal cantiere della facciata della chiesa di Sant'Ignazio, nel centro storico della Capitale. Le lastre in ferro, finite a terra, sono rimbalzate finendo addosso alla studentessa, trasportata non in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto gli agenti della Polizia Scientifica, del commissariato Trevi e i carabinieri Tutela Patrimonio Culurale. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Roma, cadono lastre di impalcatura da chiesa Sant’Ignazio: ferita 16enne in gita(Adnkronos) – Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di... Dramma in gita scolastica: colpita a 16 anni dalle lastre dell’impalcatura della chiesa di Sant’Ignazio a RomaReggio Emilia, 17 aprile 2026 – La gita a Roma si sarebbe potuta trasformare in tragedia per la ragazza di 16 anni di Reggio Emilia che, poco dopo le... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma, cadono lastre impalcatura chiesa Sant’Ignazio: ferita 16enne in gita; Imprese, cucine: settore da oltre 3 mld, +1,5%, nelle Marche 26% totale nazionale; Genovese (Unipol): Da giovani idee nuove su mobilità e public affairs. Roma, cadono lastre impalcatura chiesa Sant'Ignazio: ferita 16enne in gita(Adnkronos) - Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di impalcatura cadute dal cantiere della facciata della ... notizie.it Studentessa in gita a Roma finisce in ospedale: ferita dalle lastre di ferro cadute dall'impalcatura della chiesa Sant'IgnazioUna ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di impalcatura cadute dal cantiere della facciata ... leggo.it Alone inside the Church of Sant’Ignazio di Loyola, Rome. Da solo all’interno della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, Roma. #church #rome #baroque - facebook.com facebook La volta della chiesa di Sant’Ignazio si apre verso un cielo infinito popolato da figure umane, divine e allegoriche, confondendo il limite tra spazio fisico e spazio dipinto. turismoroma.it/it/luoghi/chie… IG esploratoredelbello #VisitRome x.com