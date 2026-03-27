Nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Campo Marzio, si può osservare un esempio di affreschi anamorfici realizzati dall’artista Andrea Pozzo. Questi dipinti si distinguono per la loro capacità di creare effetti visivi sorprendenti e di alterare la percezione dello spazio. La chiesa ospita un ciclo di opere che, attraverso tecniche innovative, trasformano le pareti in illusioni ottiche che coinvolgono lo spettatore.

C’è un momento preciso, nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Campo Marzio, in cui Roma smette di essere Roma e diventa qualcos’altro. Succede quando ci si ferma su un piccolo disco di marmo incassato nel pavimento della navata centrale e si alza lo sguardo. In quell’istante, il soffitto piatto di una chiesa del Seicento si dissolve, e al suo posto si apre un cielo abitato da angeli, santi, colonne che si innalzano verso l’infinito, architetture imponenti che si moltiplicano verso l’alto come un sogno di pietra e luce. È una delle illusioni ottiche più straordinarie mai create nella storia dell’arte occidentale, e l’uomo che la concepì non era solo un pittore: era un gesuita, un matematico della visione, un architetto dell’impossibile. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Gli affreschi anamorfici di Andrea Pozzo a Sant’Ignazio

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