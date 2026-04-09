Roma colpo di scena Wesley | infortunio superato e rientro record contro l’Atalanta

A Roma, Wesley ha superato un infortunio che sembrava destinato a tenere fuori dal campo per più tempo. L’atleta ha ripreso gli allenamenti e si prepara a scendere in campo contro l’Atalanta in tempi record, sorprendendo i medici e gli addetti ai lavori. La squadra conta sulla sua presenza per rafforzare la linea offensiva in vista delle ultime partite di stagione.

Il recupero di Wesley subisce un’accelerazione imprevista, stravolgendo i piani clinici della Roma e accendendo la speranza per il forcing finale di aprile. Il terzino brasiliano, vittima di una lesione miotendinea al bicipite femorale destro rimediata lo scorso 27 marzo durante l’amichevole tra Francia e Brasile, sta bruciando le tappe del protocollo riabilitativo. La prognosi iniziale di 30 giorni di stop è stata ufficialmente declassata: l’obiettivo dello staff medico giallorosso è ora il rientro in gruppo entro 21 giorni dall’evento traumatico. Questo miglioramento clinico permetterebbe a Gasperini di riavere il calciatore già per il cruciale scontro diretto contro l’ Atalanta del 18 aprile, o al più tardi per la trasferta di Bologna del 25. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, colpo di scena Wesley: infortunio superato e rientro record contro l’Atalanta Roma, infortunio Wesley: lesione al bicipite femorale e stop di un meseBrutte notizie in casa Roma, che deve fare i conti con un’assenza pesante nel momento cruciale della stagione. Infortunio Anguissa, ennesimo colpo di scena: quando rientraCresce l’attesa per la super sfida tra Napoli e Roma, ma intanto c’è un nuovo aggiornamento sulle condizioni fisiche di Zambo Anguissa. Temi più discussi: Colpo di scena, la Polizia Locale caccia i campanellari; Il metodo della serranda spaventa Roma: nuovo assalto dopo il colpo nella gioielleria di via Sistina; Inter, 5-2 alla Lazio per tenere aperto il campionato. Napoli show, Juventus ok e colpo salvezza Parma; Meloni in Parlamento per la prima volta dal referendum: Avanti con determinazione. L'opposizione accusa: Fallimento totale. Il metodo della serranda spaventa Roma: nuovo assalto dopo il colpo nella gioielleria di via SistinaUltimo blitz in ordine di tempo in via Appia Nuova. Ma negli ultimi tempi la scia dei banditi è segnata da diversi raid in città ... romatoday.it Roma-Milan, colpo di scena: Allegri esclude un topColpo di scena a pochissime ore dalla gara tra Roma e Milan: c'è una clamorosa esclusione in casa rossonera Cresce l’attesa per la sfida tra Roma e Milan, in programma questa sera alle ore 20:45 e ... diregiovani.it