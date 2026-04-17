Roma 16enne ferita dopo la caduta di un’impalcatura della chiesa di Sant’Ignazio

Una studentessa di 16 anni è rimasta ferita dopo che un’impalcatura, durante lavori di ristrutturazione, è caduta dalla chiesa di Sant’Ignazio a Roma. La ragazza si trovava in visita con altri studenti quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato la giovane in ospedale per le cure del caso. La dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Una giovane studentessa in gita è stata ferita da un’impalcatura ceduta dalla chiesa in ristrutturazione. Per fortuna, la sedicenne non è grave. Ora gli inquirenti stanno svolgendo le dovute verifiche Momenti di panico hanno bruscamente interrotto una normale gita scolastica nel centro di Roma. Ieri pomeriggio, nel cuore della Capitale, si è verificato un evento che ha scioccato dei giovani studenti in gita, provenienti da Reggio Emilia. Una studentessa di 16 anni purtroppo si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato, quandoun’impalcatura del cantiere della facciata della chiesa di Sant’Ignazio ha ceduto. Secondo quanto emerge,le lastre di ferro sono finite a terra e rimbalzando hanno colpito la 16enne.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, 16enne ferita dopo la caduta di un’impalcatura della chiesa di Sant’Ignazio Notizie correlate Roma, cadono lastre di impalcatura da chiesa Sant’Ignazio: ferita 16enne in gita(Adnkronos) – Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di... Roma, cadono lastre impalcatura chiesa Sant’Ignazio: ferita 16enne in gita(Adnkronos) – Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, lastra cade da un ponteggio all’esterno della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola: ferita una 16enne; Tragedia sfiorata in centro a Roma, una lastra cade da ponteggio della chiesa di Sant'Ignazio; Roma, cadono lastre impalcatura chiesa Sant’Ignazio: ferita 16enne in gita; Roma, tragedia sfiorata a piazza Sant'Ignazio: lastra cade da ponteggio e ferisce ragazza. Roma, crolla impalcatura della chiesa di Sant'Ignazio: ferita 16enne in gita scolasticaUna studentessa di 16 anni, originaria di Reggio Emilia e a Roma con la propria classe per una gita scolastica, è rimasta ferita a causa della caduta di alcune pesanti assi di legno scivolate da un ... romatoday.it Roma, lastra cade da un ponteggio all’esterno della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola: ferita una 16enneRimbalzando dopo l’impatto a terra, ha colpito la giovane, che si trovava in zona insieme ai compagni di classe per una gita scolastica ... radiocolonna.it Roma, cadono lastre impalcatura chiesa Sant'Ignazio: ferita 16enne in gita. facebook Roma, cadono lastre impalcatura chiesa Sant'Ignazio: ferita 16enne in gita x.com