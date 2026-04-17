Nella notte a Roma, un ragazzino di 13 anni è morto dopo essersi gettato dal secondo piano della propria casa. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire quanto accaduto. La famiglia sta assistendo alle autorità nelle verifiche, mentre sul luogo sono intervenuti i soccorsi, senza poter fare nulla per salvare il ragazzo. La notizia ha suscitato sgomento tra la comunità locale.

Tragedia nella notte a Roma, in via Olona, dove un ragazzino di 13 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato dal secondo piano della propria abitazione. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Salario insieme ai sanitari del 118. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni raccolte, all’interno dell’abitazione sarebbe stato rinvenuto un bigliettino lasciato dal 13enne, nel quale il ragazzo avrebbe scritto di essere “stanco” della scuola. Un elemento su cui ora si stanno concentrando le verifiche degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire con precisione le ultime ore di vita del giovane e il contesto in cui è maturato il gesto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, 13enne muore precipitando dal secondo piano: “Stanco della scuola”

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