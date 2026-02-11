Rocío Muñoz Morales e Iannone le prime foto abbracciati

Per la prima volta si vedono insieme in modo più intimo. Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sono stati immortalati mentre si abbracciano, uno scatto che parla più di mille parole. La foto, pubblicata da Diva e Donna, mostra una coppia più vicina e affiatata di quanto si fosse visto finora.

Per la prima volta vediamo qualcosa di più romantico tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone. Un abbraccio che vale più di mille parole è quello nello scatto appena diffuso da Diva e Donna Se ne sono dette tante su Rocío Muñoz Morales: prima il flirt con De Martino poi l’avvicinamento ad Andrea Iannone. Dalla rottura con Raul Bova, suo ex compagno, l’attrice è al centro di alcuni gossip. Rocio ha però chiarito le voci su di lei, prima a Vanity Fair poi a Domenica In, smentendo il flirt con De Martino e definendo il rapporto con Iannone, “ci conosciamo da pochissimo” aveva affermato. Oggi però vediamo qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sono stati fotografati mentre si allontanavano insieme da un relais di lusso, segnando una possibile svolta nella loro relazione.

Recentemente, il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che mostrano Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales insieme in un hotel di Franciacorta.

