Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone le foto che confermano la coppia

Le foto scattate sul lago di Lugano mostrano chiaramente che tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone c’è qualcosa di più di una semplice amicizia. Le immagini, pubblicate di recente, li ritraggono insieme in modo intimo e naturale, alimentando le voci sulla loro possibile relazione. I due sono stati avvistati mentre passeggiavano e si scambiavano sorrisi, confermando i sospetti che circolavano da settimane.

Iannone e Muñoz Morales erano stati visti insieme per la prima volta lo scorso gennaio: in quell'occasione uscivano da un resort a cinque stelle in Franciacorta (peraltro lo stesso frequentato anni fa da Iannone con l'allora fidanzata Belen Rodriguez). Negli scatti non si vedevano baci né tenerezze, tuttavia il pilota di superbike e l'attrice scherzavano e si guardavano complici. Poi Rocío, intervistata da Vanity Fair, aveva rilasciato su Iannone le prime dichiarazioni: «Ci conosciamo da pochissimo (.) Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone: Verità e Gossip sulla Coppia del MomentoRocío Muñoz Morales e Andrea Iannone: Rumors su una Possibile Relazione Negli ultimi giorni, Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone hanno catturato l'attenzione dei media e dei fan, alimentando voci su ... notizie.it

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, baci e tenerezze sul lago di Lugano. «Ormai fanno sul serio»Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato sul proprio account Instagram uno scatto del pilota di superbike e dell'attrice spagnola, confermando così il loro legame ... corriere.it

“Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava donna” La frecciatina di Andrea Iannone all'indirizzo di Elodie. Cosa ha scritto il pilota poco fa sui social: https://fanpa.ge/L99LA - facebook.com facebook