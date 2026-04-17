Rocco Commisso citato dal boss Albanese della ' ndrangheta ha lasciato un milione | la Fiorentina smentisce

Un boss della 'ndrangheta ha citato il nome di Rocco Commisso in un'intercettazione, affermando che avrebbe lasciato un milione di euro. La Fiorentina, club di calcio di cui Commisso è proprietario, ha diffuso una smentita ufficiale, negando ogni coinvolgimento o relazione con le affermazioni fatte nell'intercettazione. Le indagini sono in corso per verificare i dettagli delle dichiarazioni del boss e le eventuali connessioni.

Il nome di Rocco Benito Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina morto lo scorso 16 gennaio, è finito in un’informativa antimafia del Ros dei carabinieri, citato in un’intercettazione al bar dal boss della ‘ndrangheta Frank Albanese. La Fiorentina, tramite una nota, ha respinto le “accuse false e diffamatorie” riguardanti Commisso. L'intercettazione in cui è citato Rocco Commisso I dettagli dell'operazione Risiko Il duro comunicato della Fiorentina in difesa di Rocco Commisso L’intercettazione in cui è citato Rocco Commisso Rocco Commisso, recentemente scomparso, è citato nelle carte dell’inchiesta Risiko su una presunta rete criminale legata alla ‘ndrangheta con base a Siderno (Reggio Calabria).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rocco Commisso citato dal boss Albanese della 'ndrangheta, "ha lasciato un milione": la Fiorentina smentisce Notizie correlate Ndrangheta, Frank Albanese "l’uomo chiave" della cosca Commisso all’esteroIl procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, traccia il profilo dell'uomo chiave della cosca di Siderno negli Stati Uniti e la peculiarità del lavoro... Fiorentina, il nuovo presidente Giuseppe Commisso: «Onereremo mio padre Rocco. Firenze ci ha accolto a braccia aperto, colpiti dal vostro affetto»Calciomercato Lazio: rebus Romagnoli, già scelto il sostituto in caso di partenza. Approfondimenti e contenuti ‘Nndrangheta, gli indagati parlavano di Rocco Commisso: Ci ha dato un milioneL’indagine dei carabinieri del Ros. Un boss intercettato disse che l’imprenditore e presidente della Fiorentina, recentemente scomparso, finanziò un clan. Parole che devono essere verificate dai pm ... lanazione.it La Fiorentina respinge le accuse diffamatorie riguardanti Commisso. Nota del clubDurissima nota della Fiorentina in merito a quanto riportato qualche giorno fa dalla Gazzetta del Sud su un presunto finanziamento di Rocco Commisso verso il clan della Locride. Il club viola, nella.. firenzeviola.it