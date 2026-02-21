Ndrangheta Frank Albanese l’uomo chiave della cosca Commisso all’estero

Frank Albanese, considerato il punto di collegamento tra la Ndrangheta in Italia e le attività all’estero, vive negli Stati Uniti. La sua presenza è fondamentale per mantenere i legami tra le famiglie calabresi e le basi in Nord America. La procura di Reggio Calabria ha coordinato un’operazione che ha portato al suo coinvolgimento, con l’obiettivo di smantellare i canali di comunicazione tra i membri della cosca. Albanese continua a essere al centro delle indagini in corso.

Il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, traccia il profilo dell'uomo chiave della cosca di Siderno negli Stati Uniti e la peculiarità del lavoro "di squadra" della criminalità calabrese Durata quasi 15 anni, l’indagine ha ricostruito gli assetti della ’ndrangheta, i suoi meccanismi operativi e le proiezioni internazionali, confermando il ruolo centrale del locale di Siderno e la sua influenza stabile in Italia, negli Stati Uniti e in Canada. Tutti gli indagati devono considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Nel quadro ricostruito dall’indagine, spiega il procuratore aggiunto Lombardo, emerge con particolare forza il ruolo di Frank Albanese, descritto come una figura chiave della proiezione estera della cosca Commisso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

