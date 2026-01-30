Fiorentina il nuovo presidente Giuseppe Commisso | Onereremo mio padre Rocco Firenze ci ha accolto a braccia aperto colpiti dal vostro affetto

Giuseppe Commisso, nuovo presidente della Fiorentina, ha preso il comando del club e ha già fatto sapere che intende onorare la memoria di suo padre Rocco. Durante le prime parole ufficiali, ha detto che Firenze lo ha accolto con grande calore e che il sostegno dei tifosi lo ha colpito profondamente. Commisso si è mostrato determinato a portare avanti il lavoro della famiglia e a rafforzare la squadra.

Giuseppe Commisso è stato nominato nuovo presidente della Fiorentina, portando avanti l'eredità di suo padre Rocco. Ai canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato il nuovo presidente Giuseppe Commisso. Dopo la sua nomina a presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso ha rilasciato ai canali ufficiali del club un lungo discorso rivolto a tifosi, squadra e dirigenti.

