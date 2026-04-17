Ritrovato a Pieve Porto Morone un furgone rubato al Piacenza Volley

Un furgone, recentemente rubato a una squadra di pallavolo, è stato ritrovato a Pieve Porto Morone. La polizia ha rinvenuto il veicolo in un'area rurale della zona, senza danni apparenti. Le forze dell'ordine stanno verificando eventuali tracce o elementi che possano aiutare a chiarire i dettagli del furto. Nessuna persona è stata ancora fermata o denunciata in relazione a questo episodio.

È stato ritrovato a Pieve Porto Morone il furgone che era stato rubato alcuni giorni fa al Piacenza Volley.È stato trovato e restituito dalla Polizia Locale del paesino del Pavese che si affaccia sulle rive del Po di fronte a Castelsangiovanni, con il contributo della Polizia Provinciale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Pieve Porto Morone, la lite finisce a coltellate: 27enne in gravi condizioni. Un arresto per tentato omicidioPieve Porto Morone (Pavia), 2 marzo 2026 - Il ferito ricoverato in prognosi riservata, l'accoltellatore arrestato in flagranza dai carabinieri per... Ritrovato il furgone rubato alla Caritas diocesanaIl mezzo era stato sottratto dal parcheggio in via Franchetti a Città di Castello. Altri aggiornamenti Pieve Porto Morone, furto nella casa del parroco: denunciati i due presunti responsabiliNonostante la presenza in casa del parroco e della sua assistente, che si era ritrovata improvvisamente faccia a faccia con i due intrusi, uno che urlava contro il parroco che si trovava nella sua ... ilgiorno.it Furto nella canonica a Pieve Porto Morone: individuati i responsabiliPIEVE PORTO MORONE. Sono stati individuati i presunti responsabili del furto nella canonica della chiesa parrocchiale di San Vittore Martire. Nella mattinata del 18 dicembre 2025, i Carabinieri della ... laprovinciapavese.gelocal.it