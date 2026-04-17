Ritorno al Presente | quando il destino commette un errore burocratico

È arrivato in scena “Ritorno al Presente”, una commedia brillante e giallo comico scritta e diretta da Valentino Fanelli. Lo spettacolo racconta una storia in cui un errore burocratico provoca situazioni imprevedibili e divertenti. La pièce mette in evidenza le complicazioni causate da un equivoco amministrativo, portando il pubblico in un mondo di equivoci e risate. La rappresentazione è al centro di un circuito teatrale dedicato alle commedie di genere leggero.

Cosa: La commedia brillante e giallo comico “Ritorno al Presente”, scritta e diretta da Valentino Fanelli. Dove e Quando: In scena al Teatro Anfitrione di Roma, dal 7 al 10 e dal 14 al 17 maggio. Perché: Un cast di grandi caratteristi e comici alle prese con un’indagine surreale tra l’aldilà e la terra. Il confine tra la vita e il post-mortem non è mai stato così sottile e, soprattutto, così esilarante. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una nuova produzione che promette di scuotere le poltrone del Teatro Anfitrione con una miscela esplosiva di mistero, ritmo serrato e risate travolgenti. Ritorno al Presente, l’ultima fatica del...🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Ritorno al Presente: quando il destino commette un errore burocratico Notizie correlate Errore burocratico: neomamma licenziata per un ritardo di 4Una giovane madre di ventotto anni, residente a Carpi e di origini pakistane, è stata licenziata dopo un errore burocratico commesso da un patronato. Stuprò un’anziana, maliano scarcerato “per un errore burocratico”Pistoia – Pochi giorni fa ha dovuto ripercorrere davanti ai giudici del Tribunale di Pistoia gli attimi più terribili della sua vita, quando fu... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il Ritorno al Presente con la nuova Honda Prelude!; Ritorno al presente: ridere all’Anfitrione di Roma; Il ritorno del Genio come sfida al presente; Servizi navetta per Vinitaly dal 12 al 15 aprile 2026. Buongiorno, #meteo in miglioramento ovunque con il ritorno dell'alta pressione. Un po' di variabilità sulle Prealpi e pedemontane del Nord e sul basso Tirreno con qualche sporadico fenomeno. Rialzo termico. I dettagli per il #weekend sul sito e sull'App di #3b x.com Buongiorno, #meteo in miglioramento ovunque con il ritorno dell'alta pressione. Un po' di variabilità sulle prealpi e pedemontane del Nord e al Sud. Rialzo termico. I dettagli per il #weekend sul sito e sull'App di #3bmeteo - facebook.com facebook