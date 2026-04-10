Stuprò un’anziana maliano scarcerato per un errore burocratico

Un cittadino maliano accusato di aver violentato un’anziana è stato scarcerato dopo che l’ordinanza di custodia cautelare è stata annullata. La decisione è stata presa perché il provvedimento non è mai stato notificato correttamente e il documento non è mai stato consegnato all'interessato. La vicenda si è conclusa con la revoca della misura restrittiva, lasciando di fronte a un errore burocratico che ha determinato la sua temporanea liberazione.

Pistoia – Pochi giorni fa ha dovuto ripercorrere davanti ai giudici del Tribunale di Pistoia gli attimi più terribili della sua vita, quando fu stuprata nella sua casa da un ragazzo straniero, che l’aveva seguita nell’androne del palazzo e poi presa ostaggio, puntandole contro un coltello. Per raccontare quella violenza, la donna, settantenne, aveva attinto a tutto il suo coraggio, chiedendo solo di poter parlare senza dover incrociare lo sguardo dell’uomo che l’aveva violentata, schermata da un paravento, come la legge prevede. Il processo per la terribile aggressione avvenuta il 19 giugno 2025, nella zona della Vergine, è iniziato giovedì scorso davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Stuprò un’anziana, maliano scarcerato “per un errore burocratico” Anziana violentata dentro casa, aggressore scarcerato per un errore: “L’ordinanza non era tradotta in francese”Pistoia, 9 aprile 2026 – Pochi giorni fa ha dovuto ripercorrere davanti ai giudici del Tribunale di Pistoia gli attimi più terribili della sua vita,... Errore burocratico: neomamma licenziata per un ritardo di 4Una giovane madre di ventotto anni, residente a Carpi e di origini pakistane, è stata licenziata dopo un errore burocratico commesso da un patronato. Argomenti più discussi: Anziana violentata a Pistoia, imputato torna in libertà per un vizio di forma; Pistoia, anziana stuprata in casa da un maliano. Schiaffo della giustizia: perché è già libero | Libero Quotidiano.it; Stuprò un’anziana, maliano scarcerato per un errore burocratico. La storia di uno dei massacri più cruenti, la storia de "L'Angelo del Male" dei Parioli, il ricco rampollo che stuprò e torturò in modo orribile - facebook.com facebook