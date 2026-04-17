Ristorante con tesoro | scoperto un sarcofago romano in una fontana

Un imprenditore di Pietravairano è stato denunciato dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto un sarcofago romano inserito in una fontana di un ristorante. Il reperto è stato trovato durante un controllo presso il locale, che si trova in una zona centrale del paese. La scoperta ha portato all’intervento delle autorità, che hanno avviato le verifiche del caso. L’imprenditore è stato ascoltato dagli agenti e si trova attualmente in stato di libertà.

Un imprenditore di Pietravairano è stato denunciato in stato di libertà dalle forze dell'ordine dopo il ritrovamento di un reperto romano incastonato nella struttura di un locale commerciale. L'operazione, avvenuta nel pomeriggio del 17 aprile 2026 lungo la strada statale Annunziata, ha portato al sequestro di una porzione di sarcofago calcareo che faceva parte della decorazione di una fontana situata sulla facciata del ristorante. I militari della stazione di Vairano Scalo hanno dato il via all .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ristorante con tesoro: scoperto un sarcofago romano in una fontana Notizie correlate Sarcofago romano nel muro di un ristorante: la scoperta dei carabinieri | FOTOA Pietravairano, nel cuore dell’Alto Casertano, un incredibile frammento di storia antica è riemerso dove nessuno si sarebbe aspettato di trovarlo:... Un pezzo di un sarcofago romano incastonato nel muro di un ristorante nel Casertano: scatta il sequestroLa scoperta è stata eseguita dai carabinieri in un ristorante di Pietravairano, nella provincia di Caserta: il prezioso reperto archeologico è stato...