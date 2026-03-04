Il ministro dell'Interno ha confermato la proposta di aprire un centro di permanenza per il rimpatrio a Bologna, sostenendo che questa struttura è necessaria per la regione. Ha sottolineato che il 48% dei reati nella zona è attribuito a stranieri irregolari. La proposta si inserisce nel piano di istituire un Cpr in ogni regione del paese.

Bologna, 4 marzo 2026 – Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rilancia sull'apertura di un Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio) a Bologna: "E' quello che ho proposto, anche in ottemperanza all'obiettivo che ci eravamo dati di farne uno per ogni regione. Quindi farne uno in Emilia-Romagna e a Bologna è la cosa che ho proposto al presidente della Regione", Michele de Pascale. La contrarietà del sindaco Matteo Lepore Piantedosi è tornato sul tema nella puntata di "FarWest" che è andata in onda ieri sera su Rai 3. "Segnalo che anche lì poi si sono mosse delle contrapposizioni ideologiche – continua il ministro – pur da parte di chi, rappresentante delle amministrazioni territoriali, invoca maggiore sicurezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piantedosi rilancia: “Il Cpr serve a Bologna, il 48% dei reati è commesso da stranieri irregolari”

"Il 35% dei reati commessi da stranieri e lo scoprono ora". Piantedosi inchioda le opposizioni sulla sicurezzaIl tema dei migranti continua a essere caldo per questo governo, che fin dal suo insediamento ha lavorato per trovare soluzioni adeguate al...

Sicurezza: da novembre a inizio dicembre eseguiti otto accompagnamenti di stranieri irregolari ai CprDal 1 novembre al 10 dicembre, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa ha eseguito 8 accompagnamenti ai Centri di permanenza per i rimpatri...

Aggiornamenti e notizie su Piantedosi rilancia.

Argomenti discussi: Come e quanti migranti sono arrivati in Albania.

Emergenza sicurezza, Piantedosi a de Pascale: Presto un Cpr a BolognaArgomento, quest’ultimo, diventato però una priorità anche a sinistra ultimamente. E la lettera che de Pascale ha spedito a Meloni e Piantedosi, unita alla sua recente apertura sulla possibilità di ... ilrestodelcarlino.it

Piantedosi: Sui Cpr tante falsità, ci finiscono i criminaliBologna, 13 febbraio 2026 – I Centri di permanenza per il rimpatrio? È falso che ci finiscono le badanti. È una narrazione romantica di chi vuole contraddire il Governo. Nei Cpr ci finiscono i ... ilrestodelcarlino.it