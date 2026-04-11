Ruggi settimo piano fantasma usato come rifugio Polichetti Udc | Intervenga la Procura i vertici si dimettano

All’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, già coinvolto in discussioni sui problemi al Pronto soccorso, si segnalano ora circostanze insolite legate a un piano settimo considerato “fantasma”. Un locale di quell’area viene utilizzato come rifugio senza autorizzazione. Il consigliere di un partito di maggioranza ha chiesto l’intervento della procura e le dimissioni dei vertici dell’ospedale. La vicenda è riportata anche da un quotidiano locale.

All’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, già al centro di polemiche per alcune criticità, in particolare relative al Pronto soccorso, emerge una nuova situazione descritta anche in un report del quotidiano La Città. Secondo quanto riportato, al settimo piano del corpo C-D si troverebbe un’area. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Verdoliva si dimette dal “Ruggi”, Polichetti (Udc): “L’Azienda ospedaliera-universitaria di Salerno merita una guida autorevole e competente”Tempo di lettura: 2 minuti La decisione della direzione generale regionale Tutela della Salute della Campania di accogliere con effetto immediato le... Polichetti (Udc): “Stop incarichi a Coscioni all’Azienda “Ruggi” di Salerno” Tempo di lettura: 2 minuti La sospensione immediata da tutti gli incarichi per il cardiochirurgo Enrico Coscioni è la richiesta avanzata da Mario... Argomenti più discussi: Ruggi, settimo piano fantasma usato come rifugio. Polichetti (Udc): Intervenga la Procura, i vertici si dimettano; Salerno, il Ruggi si trasforma in grand hotel per disperati; Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani dell'11 aprile - Salernonotizie.it. Bivacco al Ruggi di Salerno. I sindacati invocano la Procura: Vertici si dimettanoDormitori abusivi e accessi fuori controllo. Polichetti (Udc) chiede l'intervento della Procura e le dimissioni della governance. infocilento.it Resta critica la situazione dopo il drammatico incidente avvenuto giovedì mattina nel territorio di Montecorice. Gli occhi sono tutti puntati sul bollettino medico proveniente dall'ospedale "Ruggi" di Salerno, dove un uomo è attualmente sotto stretta osservazione - facebook.com facebook