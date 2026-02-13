Rissa al bar si picchiano in 4 e spaccano tutto | volano sedie e bottiglie di vetro

Violenta rissa nei giorni scorsi in via Boves a Brescia, dove un gruppo di persone si è affrontato all'esterno di un bar tra pugni, calci e il lancio di sedie e bottiglie di vetro. La lite è scoppiata improvvisamente, probabilmente per motivi legati a vecchi dissapori tra i coinvolti, e ha portato a una scena di caos con i partecipanti che hanno distrutto tavoli e divani, creando un quadro di grande confusione.

Feriti due stranieri già noti alle forze dell'ordine. Il questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno Violenta rissa nei giorni scorsi in via Boves a Brescia, dove un gruppo di persone si è affrontato all'esterno di un locale tra pugni, calci e il lancio di sedie e bottiglie di vetro. L'allarme è arrivato al 112:la centrale operativa della Questura ha immediatamente inviato le pattuglie sul posto. All'arrivo degli agenti del Commissariato Carmine, due dei partecipanti – un 35enne e un 63enne, entrambi cittadini stranieri regolari e residenti in città – sono stati individuati e bloccati.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su rissa picchiano

Una rissa violenta si è svolta nel quartiere Carmine a Brescia.

Ultime notizie su rissa picchiano

Argomenti discussi: Carmine di Brescia, rissa al bar per gelosia: si picchiano in tre con calci, pugni e lancio di bicchieri - BresciaToday; Furiosa rissa fuori dal bar della stazione di Ivrea: ragazzi si affrontano con sedie e tavolini; Rissa al bar a Sanremo, il questore vieta l’ingresso nei locali pubblici ed emette un Daspo; Ivrea, rissa davanti al bar della stazione: danneggiati sedie e tavolini.

Rissa al bar per gelosia: si picchiano in tre con calci, pugni e lancio di bicchieriRissa scoppiata per gelosia davanti a un locale del Carmine: due uomini denunciati, alcol e tensione al centro dello scontro ... bresciatoday.it

Rissa fuori al bar, cerca di 'vederci chiaro' e viene picchiatoSi era recato fuor al bar di via Roma a Casapesenna dove sabato (7 febbraio) è scoppiata una rissa, chiedere lumi e invece le ha prese di santa ragione tanto da ricorrere alle cure mediche. E’ quanto ... casertanews.it

Una rissa violentissima domenica sera sul sagrato della chiesa del santissimo Salvatore a Terracina. Urla e botte da orbi. Ma la cosa incredibile è che le protagoniste sono tutte ragazzine, sia la vittima, sia le tre che la picchiano selvaggiamente. E poi c'è una - facebook.com facebook