Si indaga sul brutale omicidio | 29enne ucciso con un fendente al collo un altro uomo ferito - VIDEO

Nella notte si è verificato un omicidio in zona Darsena, dove un uomo di 29 anni è stato colpito con un fendente al collo e dichiarato morto sul posto. Un'altra persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. La strada è stata completamente chiusa al traffico e sul luogo sono presenti le forze dell'ordine, che stanno conducendo gli accertamenti. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.