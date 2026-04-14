Si indaga sul brutale omicidio | 29enne ucciso con un fendente al collo un altro uomo ferito - VIDEO
Nella notte si è verificato un omicidio in zona Darsena, dove un uomo di 29 anni è stato colpito con un fendente al collo e dichiarato morto sul posto. Un'altra persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. La strada è stata completamente chiusa al traffico e sul luogo sono presenti le forze dell'ordine, che stanno conducendo gli accertamenti. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.
Strada completamente bloccata e forze dell'ordine che presidiano il luogo del delitto. Avanzano le indagini sull'omicidio avvenuto questa notte in zona Darsena. La vittima è un 29enne senegalese che è stato trovato morto sulla pista ciclabile di via Antico Squero, all'intersezione con via Salona.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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