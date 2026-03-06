Torino | rissa a Barriera volto sfregiato e aggressore denunciato

A Torino, nella zona di Barriera di Milano, si è verificata una rissa durante la quale una persona ha subito ferite gravi al volto. L'aggressore coinvolto nell'evento è stato identificato e denunciato dalle forze dell'ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove riceve le cure necessarie. La polizia sta indagando sui dettagli dell'incidente.

Un violento scontro fisico ha scosso la zona di Barriera di Milano a Torino, lasciando una vittima ricoverata con gravi lesioni al volto. L'incidente è avvenuto giovedì 5 marzo 2026 all'incrocio tra via Sempione e via Cigna, dove due uomini si sono sfidati in una rissa che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. I sanitari del numero verde 118 hanno trasportato il ferito, identificato come cittadino dell'est Europa, presso l'Ospedale San Giovanni Bosco. Mentre uno dei protagonisti giaceva sul terreno in condizioni critiche, le forze dell'ordine hanno proceduto all'identificazione dell'aggressore, un uomo originario del Maghreb, denunciato per reati gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Autista del bus sfregiato con lo smartphone, si costituisce l’aggressore: è minorenneIl giovane si è presentato accompagnato dai genitori in caserma dai carabinieri e ha ammesso le sue responsabilità in merito all'aggressione ai danni...

Bergamo, lite per una sedia finisce nel sangue: sfregiato al volto un giovaneUna discussione nata per motivi banali, degenerata in violenza brutale e conclusasi con uno sfregio permanente al volto.

Scontri Askatasuna, arrestato presunto aggressore del poliziotto - 1mattina News 02/02/2026

Altri aggiornamenti su Torino rissa a Barriera volto sfregiato....

Temi più discussi: Barriera, la rissa per un clochard finisce nel sangue; Maxirissa tra bande in corso Giulio Cesare: 10 condanne, tre per tentato omicidio; Furiosa rissa ai giardini di Torino Aurora: coinvolte decine di persone; Torino, la maxirissa con mazze chiodate per le strade di Aurora: dieci condanne fino a cinque anni di carcere.

Torino, la maxirissa con mazze chiodate per le strade di Aurora: dieci condanne fino a cinque anni di carcerePer il violento regolamento di conti tra bande di peruviani in corso Giulio Cesare del 28 maggio 2025 erano indagati in 14 ... torino.corriere.it

Torino, rissa con mazze chiodate tra gruppi rivali: dieci condanne per tentato omicidioDieci condanne e pene fino a cinque anni e dieci mesi di carcere per la violenta rissa avvenuta il 28 maggio 2025 nel quartiere Aurora di Torino, quando due gruppi rivali si affrontarono in strada con ... giornalelavoce.it

Su richiesta della Procura europea (Eppo) a Torino, la Guardia di finanza di Biella ha sequestrato beni per un valore di 1,98 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su una presunta frode che coinvolge fondi del Pnrr destinati all’Italia. L’indagine, denominata - facebook.com facebook

Festa della Donna 2026 a Torino e dintorni: gli appuntamenti, le occasioni e le idee per l'8 marzo x.com