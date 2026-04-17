Nella mattinata di ieri, al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, si è verificata una rissa tra due operatori sanitari. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Non sono state riportate altre persone coinvolte e non si segnalano conseguenze gravi per le persone presenti nell’area. La situazione è stata successivamente riportata sotto controllo.

Momenti di forte tensione al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dove nella mattinata di ieri si è verificata una rissa tra due operatori sanitari. L’episodio si è registrato intorno alle ore 7, mentre i pazienti presenti nell’area emergenza-urgenza stavano consumando la colazione dopo aver trascorso la notte nel reparto. Prima le offese, poi la rissa. Protagonisti della vicenda sono stati un infermiere e un operatore socio sanitario, entrambi in servizio presso la struttura di via San Leonardo. Secondo quanto ricostruito, il confronto tra i due sarebbe rapidamente degenerato: dalle parole si è passati alle minacce e quindi allo scontro fisico.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Rissa al Pronto soccorso del Ruggi di Salerno: coinvolti due operatori sanitari

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