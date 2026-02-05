Indennità di pronto soccorso per gli operatori sanitari il Nursind | In Sicilia tutto fermo

A più di tre mesi dalla firma del contratto, gli operatori sanitari in Sicilia aspettano ancora di ricevere le indennità di pronto soccorso. La situazione resta ferma, nessuna novità da parte delle autorità regionali, e gli operatori sono sempre più frustrati. Il sindacato Nursind denuncia il blocco e chiede risposte concrete. La tensione cresce tra chi lavora in prima linea e aspetta da tempo un diritto che ancora non arriva.

A oltre tre mesi dalla firma del contratto, in Sicilia restano ancora al palo le indennità di pronto soccorso per gli operatori sanitari. A lanciare l'allarme è il vicesegretario nazionale e segretario di Catania del Nursind, Salvatore Vaccaro, che sollecita la Regione ad avviare il confronto.

